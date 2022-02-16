Политолог Скориков: «Зеленский будет вынужден применить силу»
Политолог Иван Скориков выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется продемонстрировать силу. Об этом сообщила Общественная служба новостей.
По его словам, бывший президент Петр Порошенко обвиняет Зеленского в излишней мягкости. При этом политика властей не предполагает уступок и миротворчества.
«Не случайно, что при Зеленском формируются так называемые отряды. Не террористические, а территориальной обороны», — рассказал Скориков.
По его словам, они смогут подавить возникновение внутренних протестов.