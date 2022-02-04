Политолог Скориков оценил слова Зеленского про Минские соглашения

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков обсудил с РИА ФАН слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев ответственно относится к Минским соглашениям, и это единственный формат, который работает.

«Дни.ру» отметили замечание Скорикова о том, что Зеленский боится обвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Он напомнил, что главный конкурент действующего главы государства Петр Порошенко кормит националистов-милитаристов, отыгрывая роль главного «ястреба» политики Украины.

«Для внутреннего слушателя украинская власть уже все сказала словами секретаря СНБО Алексея Данилова: „Выполнение Минских соглашений будет означать уничтожение Украины“», — добавил собеседник информагентства.