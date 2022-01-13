Политолог Шрайбман: Лукашенко может начать торговую войну с Литвой

Политолог Артем Шрайбман считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может начать торговую войну с Литвой. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Ранее литовское правительство остановило транзит белорусских удобрений. Шрайбман уверен, что Лукашенко не станет это игнорировать. Возможно, он обратится в Европейский суд.

«Нужно будет доказать, что сделка с Минском, которая не мешала нацбезопасности Литвы много лет, вдруг стала ей угрожать», — уточнил политолог.