Мир 06 декабря 2023, 14:22 Политолог Шорников: Приднестровье может обрести независимость при вступлении Молдавии в ЕС

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Власти Молдавии объявили о планах по вступлению страны в Евросоюз без Приднестровья. При таком сценарии непризнанная республика может обрести независимость. Соответствующее мнение высказал политолог Игорь Шорников в эфире программы «Между тем», сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Тирасполь (столица Приднестровья — прим. ред.) сейчас находится в легком шоке, такого „подарка“ там явно не ожидали. <…> Но возникает вопрос: нет ли здесь какого-то подвоха?» — отметил эксперт.

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На фоне планов о присоединении к ЕС Правительство Молдавии регулярно требует вывести российские войска из Приднестровья. Однако при этом варианте регион перестанет существовать, объяснил Шорников.