Политолог Шопен предрек возможное «отторжении» Франции странами ЕС из-за слишком активной позиции

Преподаватель политологии в Католическом университете Лилль Тьерри Шопен предсказал возможное «отторжение» Франции странами Евросоюза из-за ее слишком активной позиции. Об этом написал «ПолитЭксперт».

«Существует риск, что Франция из-за своей слишком активной позиции может вызвать „отторжение“», — говорится в сообщении комитета, который возглавляет Шопен.

В документе, заказанном госсекретарем по европейским делам Клеманом Боном, сообщается, что Франция должна проявить больше скромности во время председательства в Евросоюзе в 2022 году.

В связи с таким заявлением, эксперты призвали Париж показать согласованность действий и больше координироваться со странами ЕС, а не выступать в качестве лидера.