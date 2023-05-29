Мир 29 мая 2023, 17:42 Политолог Шипилин рассказал, что лояльность Филиппин к России стала для США щелчком по носу

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Филиппины не собираются вводить санкции в отношении России. И это решение стало для США щелчком по носу. Таким мнением с «Народными новостями» поделился политолог Павел Шипилин.

По его словам, Филиппины не заинтересованы в том, чтобы портить отношения с Россией. Но и ссориться с США не хотят. Поэтому и заняли позицию нейтралитета. И тем самым разрушили надежды Штатов создать по всему миру антироссийский фронт.

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«То есть, Запад вдруг оказался в изоляции, это было признано ими еще год назад. Это весьма существенный шаг Филиппин, потому что Филиппины — это действительно такая страна, где американцы чувствуют себя до сих пор достаточно уверенно», — сказал Павел Шипилин.

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