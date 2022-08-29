Политолог Шипилин: Британии придется сократить уровень поддержки Украины

Российский политолог Павел Шипилин в беседе с ИА Nation News заявил о том, что Великобритании придется значительно сократить уровень поддержки Украины, чтобы избежать социального взрыва на фоне высоких счетов за электричество и отопление.

Эксперт отметил, что стоимость энергоносителей продолжает расти. На этом фоне большие траты на поддержку Украины могут нервировать людей.

«Это действительно серьезная проблема. У них там скоро практически удвоятся цены, а к весне вырастут еще больше. Народ паникует, а тот же Борис Джонсон лишь подливает масла в огонь, обещая, что счета будут „умопомрачительными“. На этом фоне миллиарды для поддержки Украины выглядят нелепо. Британцы уже готовятся к протестам, что в общем-то вполне естественно: люди не выдерживают», — сообщил политолог.

Ранее газета The Times со ссылкой на источник в Минобороны заявила, что военная и финансовая поддержка Украины со стороны Великобритании может иссякнуть к концу текущего года.