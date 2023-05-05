Мир 05 мая 2023, 19:14 Политолог Шеин объяснил решение Великобритании присоединиться к азиатскому мегаальянсу Политолог Шеин: Великобритания попыталась скрыть внутренние проблемы

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Великобритания присоединилась к обновленной версии соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин объяснил причины такого решения. Об этом сообщил журнал «Профиль».

Специалист пояснил, что страна пытается выставить присоединение к азиатскому экономическому мегаальянсу, как большой успех. По его словам, таким ходом Риши Сунак стремится перевести фокус внимания с внутренних проблем на успехи во внешней политике.

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Кроме того, таким путем Великобритания старается вновь занять весомую роль в международных отношениях, написала «Политика сегодня».