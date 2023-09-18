Мир 18 сентября 2023, 12:47 Политолог Шатров: США пытаются продвинуть в СБ ООН страны, которые исторически не могли в нем присутствовать

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Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал сообщение о том, что президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН.

Американские власти считают, что Совбез ООН должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим. По словам Шатрова, Россия также выступает за вовлечение в работу Совбеза большего количества стран.

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Он добавил, что в нашей стране предлагают расширить состав Совбеза за счет регионов, не представленных там в качестве постоянных членов, например, за счет Бразилии и Индии. США, на его взгляд, пытаются продвинуть страны, по типу Германии и Японии, которые исторически длительное время не могли в нем присутствовать.