09 апреля 2024, 14:26
Политолог Шатров счел давлением призыв президента Франции Макрона к властям Сербии
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сербии согласовывать внешнеполитические решения с Евросоюзом. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Игорь Шатров.
По его мнению, соответствующее обращение является продолжением давления, которое объясняется сотрудничеством балканской страны с Россией.
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«Самое главное, что, требуя от Сербии подчинения интересам Евросоюза, сам Евросоюз не делает ничего для того, чтобы защитить интересы Сербии», — добавил эксперт.
Действия ЕС, предположил Шатров, направлены на прекращение отношений между Сербией и РФ.
Сербия
Евросоюз
Франция
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