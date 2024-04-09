Мир 09 апреля 2024, 14:26 Политолог Шатров счел давлением призыв президента Франции Макрона к властям Сербии

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сербии согласовывать внешнеполитические решения с Евросоюзом. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Игорь Шатров.

По его мнению, соответствующее обращение является продолжением давления, которое объясняется сотрудничеством балканской страны с Россией.

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«Самое главное, что, требуя от Сербии подчинения интересам Евросоюза, сам Евросоюз не делает ничего для того, чтобы защитить интересы Сербии», — добавил эксперт.

Действия ЕС, предположил Шатров, направлены на прекращение отношений между Сербией и РФ.