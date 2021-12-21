Политолог Шатров прокомментировал реакцию Госдепа на предложения РФ по безопасности

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Штаты и НАТО готовы предоставить «перечень озабоченностей действиями России». Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию США на российские предложения по гарантиям безопасности.

Россия передала США и НАТО проекты договора по гарантиям безопасности. Один из пунктов требует от НАТО отказаться от расширения на восток, в том числе — на территорию Украины.

По словам Шатрова, реакция Госдепа, несмотря на то, что она не похожа на позитивную, все равно является хорошим знаком и означает, что США услышали требования России и готовы к диалогу.

«Мы услышали, что наш месседж дошел и реакция последовала. И это позитивный сигнал. Дальше — уже детали. Они, конечно важны. Но, на мой взгляд, сейчас не столько важно, что скажут США, столько то, что они услышали нашу позицию. Думаю, что мы получим уже известный набор заявлений: о „праве выбора“ для стран Восточной Европы, о том, что мы заявляем „слишком высокие“ претензии или что мы вообще „не имеем права“ заявлять претензий, что у России „нет и не может быть“ национальных интересов. Все это мы уже слышали неоднократно. Но самое главное состоит в том, что диалог, хотя бы в такой форме, начинается», — сказал политолог.