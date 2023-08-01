Мир 01 августа 2023, 17:46 Политолог Шатров положительно оценил предупреждение от Буркина-Фасо и Мали Франции

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Правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любая военная интервенция в Нигер будет воспринята ими как объявление войны в свой адрес. Политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал такое обращение. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Как отметил политолог, слова представителей стран были направлены в первую очередь в адрес Франции. Он подчеркнул, что Африка выбрала Россию как альтернативу Западу. На данный момент на континенте царят пророссийские настроения, что положительно сказывается на международных отношениях.

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«Думаю, нам надо тоже с подобным заявлением выступить в отношении Франции, о невмешательстве во внутренние дела африканских стран», — заявил Шатров.