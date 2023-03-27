Мир 27 марта 2023, 14:34 Политолог Шатров оценил заявление МИД РФ о требовании компенсаций из-за подрыва «Северных потоков»

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Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, который заявил, что Россия со временем поставит вопрос о компенсации ущерба за подрыв на «Северных потоках».

Шатров считает, что необходимо принять международную конвенцию по защите подводных трубопроводов.

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«Необходимо принять на международном уровне решение о том, как поступать в подобных ситуациях — кто должен проводить подобного рода расследования, когда речь идет о международных трубопроводах в международных зонах. Это касается не только Балтийского моря», — сказал он.

Политолог отметил, что расследованием инцидента следует заняться на уровне ООН, пока не создано другого специального института.