Мир 22 апреля 2024, 12:32 Политолог Шатров назвал политической трескотней слова Шольца о конце эпохи ископаемого топлива

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Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу.

На его взгляд, события последних лет показывают прямо противоположную тенденцию, а Шольц, говоря о таких вещах, сказал, не подумав.

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«Если от них откажется одна Европа, то посмотрим на это самоубийство. Мне кажется, что за словами Шольца ничего не стоит. Это политическая трескотня, поддержка каких-то там инициатив», — добавил Шатров.

Он считает, что невозможно надеяться лишь на ветроэнергетику и солнечную энергию, не имея запасного варианта в виде ископаемых ресурсов.