05 февраля 2024, 13:56
Политолог Шатров назвал парадоксальной реакцию в США на визит американского журналиста в РФ
Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал предателем американского журналиста Такера Карлсона из-за информации о его появлении в РФ. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Игорь Шатров.
Эксперт счел такую реакцию удивительной и парадоксальной.
Реклама
«Страна, которая свободу слова ставила всегда во главу угла, по крайней мере об этом заявляла, боится общения своего журналиста с президентом другой страны», — высказался специалист.
По его мнению, западные чиновники боятся, что после возможной беседы Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным всплывет правда об украинском кризисе.
США
Реклама
Реклама