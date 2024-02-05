Мир 05 февраля 2024, 13:56 Политолог Шатров назвал парадоксальной реакцию в США на визит американского журналиста в РФ

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Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал предателем американского журналиста Такера Карлсона из-за информации о его появлении в РФ. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Игорь Шатров.

Эксперт счел такую реакцию удивительной и парадоксальной.

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«Страна, которая свободу слова ставила всегда во главу угла, по крайней мере об этом заявляла, боится общения своего журналиста с президентом другой страны», — высказался специалист.

По его мнению, западные чиновники боятся, что после возможной беседы Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным всплывет правда об украинском кризисе.