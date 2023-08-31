Мир 31 августа 2023, 17:14 Политолог Шатров: для Китая большее значение приобретают объединения ШОС и БРИКС

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Работа в рамках БРИКС и ШОС для Китая имеет большее значение, чем формат саммита Большой двадцатки. Об этом сообщил политолог Игорь Шатров в эфире радиостанции Sputnik.

Ранее стало известно, председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20 в Индии, который состоится на следующей неделе. По мнению политолога, определенную роль в этом решении также могло сыграть то, что в Нью-Дели не поедет президент России.

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Отмечается, что российскую делегацию на G20 представит глава МИД Сергей Лавров.