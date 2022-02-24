Политолог Шаповалов заявил о провокациях Великобритании в отношении Украины

Великобритания виновна в кризисе на Украине, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он сообщил RT.

По мнению политолога, Великобритания «провоцировала вооруженный конфликт» в стране.

«Я думаю, что украинский народ должен по достоинству оценить провокационные действия британского руководства», — сказал он.

Так он прокомментировал заявление представителя МИД Марии Захаровой, которая осудила готовность Великобритании «помочь Украине в самозащите», несмотря на то, что она не является членом НАТО.