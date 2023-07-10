Мир 10 июля 2023, 13:46 Политолог Шаповалов заявил, что Украине в мягкой форме откажут в членстве в НАТО

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На грядущем саммите НАТО в Вильнюсе Украину ждет мягкий отказ в членстве в североатлантическом союзе. Таким мнением поделился с радиостанцией Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

По его словам, члены НАТО могут объявить о двустороннем соглашении, которое расширит возможности военной помощи. Но это будет похоже на утешительный приз для Украины, которая стремится стать частью альянса. Ранее Владимир Зеленский даже ставил ультиматум. Он грозился вообще не приехать на саммит, если Украине не предложат членство.

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«Фактически это мягкая форма отказа Украине в членстве в НАТО. Это решение — создание некой многопрофильной структуры по поддержке Украины — означает, что вопрос о членстве в НАТО закрыт для Украины если не навсегда, то на ближайшее время», — отметил эксперт.

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