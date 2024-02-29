29 февраля 2024, 16:29
Политолог Шаповалов: публикация Bild призвана мобилизовать западное общество для борьбы с РФ
Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий «нападения России на НАТО». Материал призван мобилизовать западное общество для борьбы с Россией, сообщил политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, подобные мобилизационные манипулятивные технологии применяются в разных странах Европы. Сейчас западные СМИ пытаются сменить повестку после заявления президента Франции Макрона об отправке на Украину сухопутных войск европейских стран.
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«Причина — сбить ту волну пацифистских настроений, которая наблюдается на Западе после заявлений президента Макрона», — отметил Шаповалов.
Специалист добавил, что лидер Франции обозначил таким образом планы военных действий Запада против России.
Международные отношения
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