Мир 13 июня 2023, 15:58 Политолог Шаповалов прокомментировал сообщение о размещении США ядерных снарядов на авиабазах в Европе Политолог Шаповалов: подобные действия угрожают европейским странам и их народам

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Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что США разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе.

По его словам, подобные действия угрожают европейским странам и их народам.

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«США на протяжении десятилетий размещали свое ядерное оружие в ряде стран Европы. В настоящий момент происходит эскалация напряженности и ядерных угроз со стороны США, это касается как европейской части, так и азиатской», — добавил Шаповалов.

Он отметил, что все это может привести к эскалации ядерных угроз и нарушает баланс сил.

Ранее издание ICAN сообщило, что боеприпасы США находятся в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии.