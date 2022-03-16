Политолог Шаповалов прокомментировал осуждающую Россию резолюцию США

Сенат США единогласно одобрил резолюцию с осуждением действий России. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT назвал ее «враждебной».

«Это не первая и не последняя подобного рода резолюция. Она свидетельствует о враждебном отношении к России политического истеблишмента США», — считает эксперт.

Кроме того, по мнению политолога, единогласное принятие резолюции говорит о том, что это «показательная акция».