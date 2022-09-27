Политолог Шаповалов прокомментировал британские санкции из-за референдумов | 360°

Мир 27 сентября 2022, 22:12 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Шаповалов прокомментировал британские санкции из-за референдумов

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Санкции, которые Великобритания ввела против России после прошедших в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях референдумов, носят, скорее, демонстративный характер. Об этом в разговоре с РИА ФАН сказал политолог Владимир Шаповалов.

Он заявил, что введенные США и Великобритании ограничительные меры нарушают международное право, не предполагающее введение никаких санкций, не одобренных ООН.

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«Санкции носят демонстративный символический смысл. Это на самом деле не санкции, а внеэкономические методы борьбы с теми или иными странами, в данном случае с Россией», — добавил политолог.

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