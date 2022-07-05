Политолог Шаповалов оценил новый образовательный проект США в отношении Грузии

Программа США в отношении школьного образования Грузии является обычной идеологической обработкой. Так заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал намерение Американского агентства по международному развитию (USAID) подготовить грузинских учителей к преподаванию в школах, написал RT.

Политолог считает, что американским властям не интересно качество жизни и качество образования в Грузии.

«Для США важно, чтобы Грузия находилась в орбите влияния Вашингтона. Для этого необходима идеологическая обработка всех граждан, особенно подрастающего поколения, школьников», — добавил Шаповалов.

По словам политолога, США планируют с помощью программы «переформатировать общественное сознание грузинского общества и сделать его более податливым к манипуляциям со стороны США».

Ранее стало известно, что USAID будет подготавливать школьных учителей в Грузии.