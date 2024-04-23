Мир 23 апреля 2024, 14:08 Политолог Шаповалов назвал ошибкой нежелание США вести диалог с Россией

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Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с радиостанцией Sputnik оценил слова бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора о том, что решение США о выделении помощи Украине показало отсутствие отношений с Россией.

Эксперт назвал ошибкой то, что американские власти демонстрируют абсолютное нежелание диалога с российскими.

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«Чем дальше будет идти эскалация, тем существенней будут потери для США, которые будут измеряться не столько в количестве долларов, потраченных на военные нужды Украины, сколько в утрате авторитета и позиций в мире», — сказал он.

Шаповалов добавил, что решение выделить финансовую помощь Украине усилит негативные последствия для Вашингтона.