Мир 06 декабря 2023, 17:07 Политолог Сергиенко сообщил, что визит президента Бразилии в Германию выявил разногласия между странами

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Российский политолог Владимир Сергиенко в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал последние публикации немецких СМИ, в которых говорится, что во время визита президента Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силвы в Германию произошел скандал.

Журналисты написали, что стороны «не поняли» подходы друг друга к теме сохранения бразильских лесов.

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«Они (немецкие политики — ред.) стали поучать бразильцев, и бразильцы очень темпераментно им объяснили: спасибо большое, мы не тупые, это наши леса, и мы за них переживаем», — таким образом прокомментировал конфликт Сергиенко.