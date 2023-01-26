Мир 26 января 2023, 11:48 Политолог Сергей Маркелов объяснил, как США подталкивают Европу к помощи Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц решил передать Украине немецкие танки Leopard, а также позволил странам-союзникам реэкспортировать боевые машины. Гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп», политолог Сергей Маркелов объяснил это давлением США. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По словам Маркелова, Штаты создают видимость помощи, чтобы подтолкнуть Европу к большим поставкам. При этом максимально заботясь о своих интересах и выводя в авангард страны ЕС. Но из-за растущих недовольств местного населения их правительства тоже стали осторожничать. Поэтому сработал «принцип братской могилы»: дал один, должны дать все.

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«Опять этой старой бабке Европе надо немножко помочь, давайте хоть один сломанный Abrams пошлем и Европа-бабушка никуда не денется, начнет давать танки», — прокомментировал действия США Сергей Маркелов.