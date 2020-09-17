По его мнению, «задобрить» Америку деньгами не получится. США не откажутся от своих планов в отношении газового проекта только потому, что Германия предложит им миллиард евро на финансирование проектов. Эта идея Берлина — «тщетная попытка». Такие ходы никогда не приведут к желаемому результату, поскольку Америка — не та страна, которую можно «подкупить» подобным образом.

При этом Германия владеет инструментами, которыми можно по-настоящему воздействовать на Вашингтон, считает политолог.

Берлин имеет право защищать свои интересы и ввести контрсанкции. Поэтому Германия может отказаться от покупки дорогого американского сжиженного природного газа (СПГ), который не целесообразен с экономической точки зрения. Кроме того, СПГ плохо сказывается на экологии. Из-за этого в Германии зреют протесты со стороны защитников окружающей среды, отметил сайт «Утро.ру».

Ранее издание Die Zeit писало, что сделку по спасению «Северного потока — 2» Германия предложила еще в августе. Для этого министр финансов ФРГ Олаф Шольц лично обращался к главе Минфина США Стивену Мнучину.