Политолог сделал прогноз по санкциям и Донбассу после беседы Байдена с Путиным

Политолог Георгий Бовт сделал прогноз по санкциям и ситуации в Донбассе после беседы президента США Джозефа Байдена и лидера РФ Владимира Путина, написал сайт kp.ru.

Накануне главы стран провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе американской стороны. Путин и Байден поговорили на актуальные темы двусторонней повестки. Они договорились провести очную встречу на высоком уровне.

Как считает Бовт, после этой беседы вероятность войны в Донбассе в ближайшее время резко уменьшилась. По его мнению, было бы странно начинать ее перед встречей президентов. При этом остается опасность введения санкций.

«Сейчас Байдену надо показать вашингтонскому истеблишменту, который весь антироссийский, что он придерживается умеренно жесткой линии. Что он давит на Россию. Что не потакает Путину, не пошел ему на уступки, потому что тот, как они считают, „стянул войска к Украине“», — отметил политолог.

Эксперт добавил, что встреча может провалиться, а может пройти хорошо. Все зависит от того, какие договоренности будут достигнуты.