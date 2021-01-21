Политолог сделал прогноз об аннексии России Китаем

Уголовное дело, возбужденное Украиной в отношении врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, не получит развития и окажется пустой тратой ресурсов правоохранительных органов. США обвинят Россию в терроризме, а Китай присоединит к себе Дальний Восток.

Такие заявления сделал президент Украинской академии политических наук, политолог Николай Михальченко, сообщила «Политика Сегодня».

«Дело против Михаила Дегтярева, как и другие дела против российских политических деятелей, не имеет никакого значения. Дело в том, что ни Дегтярев, ни другие лица, против которых Киев выдвигает обвинения, с малой долей вероятности в будущем посетят Украину», — уверен он.

По мнению политолога, международное сообщество не будет способствовать задержанию обвиняемых россиян по поручению Киева. Вскоре все события в России перестанут волновать мир.

Михальченко не сомневается, что после прихода к власти президента Джо Байдена курс США изменится. Вашингтон будет расценивать РФ как «государство, которое финансирует терроризм». Тогда Россия «еще больше закроется от внешнего мира».

«Россия будет ждать своего конца. А конец, в конце концов, будет. Неестественное государство не может существовать, когда весь мир против него», — заявил Михальченко.

Пекин «давно точит зубы на восточные территории» РФ, добавил украинский политолог. По его словам, через 30-50 лет КНР «аннексирует российские земли», присоединив к себе Дальний Восток.