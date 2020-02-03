Политолог считает Зеленского некомпетентным из-за отказа от предложенных Ираном компенсаций

Эксперт считает, что отказываться некомпетентно со стороны Зеленского. По его словам, история с самолетом очень темная и в ней не хватает достаточно много информации. А то, что президент принимает решения за семьи погибших — неправильно.

Соскин заявил, что необходимо спрашивать мнение семей погибших. Потом вести переговоры, если стороны не приходят к заключению — идут в международный суд. А то, что Зеленский принимает решения за всех, говорит о его некомпетентности и недалекости.