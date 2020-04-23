Политолог считает, что Лукашенко потратит европейскую помощь для борьбы с пандемией на долги и выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потратит финансовую помощь стран Европы на восстановление экономики страны. Так считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Об этом сообщило ИА НСН.
По его словам, «суммарно Белоруссия запросила в европейских организациях около двух миллиардов долларов и ожидает теперь, когда эти средства поступят».
«Лукашенко поклялся, что все эти деньги он отдаст на медицину, но это лукавство и на медицину он выделит несколько миллионов, а остальные средства пойдут на реструктуризацию долгов и его предвыборную кампанию», — думает политолог.