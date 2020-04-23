Политолог считает, что Лукашенко потратит европейскую помощь для борьбы с пандемией на долги и выборы

По его словам, «суммарно Белоруссия запросила в европейских организациях около двух миллиардов долларов и ожидает теперь, когда эти средства поступят».

«Лукашенко поклялся, что все эти деньги он отдаст на медицину, но это лукавство и на медицину он выделит несколько миллионов, а остальные средства пойдут на реструктуризацию долгов и его предвыборную кампанию», — думает политолог.