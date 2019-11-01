Политолог счел маловероятным полное закрытие диппредставительства Израиля в Санкт-Петербурге

«У диппредставительств, вернее, их профсоюза, был конфликт с министерством финансов из-за решения министерства взыскивать налог с представительских расходов, не подкрепленных квитанциями. Сейчас их противостояние решается в суде, и суд дал сторонам 25 дней на то, чтобы принять решение. Вполне здравый подход, он показывает, что правительство готово к диалогу», — объяснил Рущин.

По словам политолога, закрытие диппредставительств из-за спора израильских ведомств произошло по всему миру, а не только в России.

«Просто мы в Петербурге очень болезненно восприняли эту ситуацию, так как в недалеком прошлом лишились двух консульств — Британии и США. К счастью, в нашем городе их еще осталось порядка тридцати. И я надеюсь, что не убавится», — отметил Рущин.

Он заявил, что окончательное закрытие израильского консульства в России маловероятно.