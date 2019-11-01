  • Политолог счел маловероятным полное закрытие диппредставительства Израиля в Санкт-Петербурге

    01 ноября 2019, 17:01

    Ирина Нагайникова

    В северной столице возобновилась работа консульства Израиля после двухдневной забастовки работников. Политолог Дмитрий Рущин заверил, что бояться полного закрытия нет смысла, сообщил сайт «Петербургский дневник».

    «У диппредставительств, вернее, их профсоюза, был конфликт с министерством финансов из-за решения министерства взыскивать налог с представительских расходов, не подкрепленных квитанциями. Сейчас их противостояние решается в суде, и суд дал сторонам 25 дней на то, чтобы принять решение. Вполне здравый подход, он показывает, что правительство готово к диалогу», — объяснил Рущин.

    По словам политолога, закрытие диппредставительств из-за спора израильских ведомств произошло по всему миру, а не только в России.

    «Просто мы в Петербурге очень болезненно восприняли эту ситуацию, так как в недалеком прошлом лишились двух консульств — Британии и США. К счастью, в нашем городе их еще осталось порядка тридцати. И я надеюсь, что не убавится», — отметил Рущин.

    Он заявил, что окончательное закрытие израильского консульства в России маловероятно.