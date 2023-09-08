08 сентября 2023, 17:02
Политолог Сазонова: использование Индией названия Бхарат стало «шпилькой в бок» Британии
Использование Индией названия Бхарат в приглашениях на ужин G20 стало «шпилькой в бок» Великобритании. Об этом сообщила политолог Кира Сазонова в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, индийские чиновники создали такой инфоповод накануне саммита G20 неслучайно. Наименование Бхарат существовало до британских колониальных успехов, добавила Сазонова.
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Отмечается, что ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар опроверг смену названия государства.
Индия
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