Политолог Савин назвал провокацией эвакуацию западных дипломатов с Украины

Американские и британские дипломаты покинули территорию Украины под предлогом «угрозы нападения России». Политолог Леонид Савин назвал подобные действия провокацией. Об этом сообщил LIFE.

Эксперт подчеркнул, что во время военных действий на Украине в 2014 году иностранные политики не покидали страну. При чем в тот период угроза для жизни действительно присутствовала.

«Такие заявления специально распространяются для того, чтобы вызвать давление на Россию и наших партнеров и, естественно, привести Украину в более глубокий кризис», — заметил Савин.