Мир 05 марта 2024, 16:05 Политолог Савченко: США не поддерживают возможное участие Мексики в БРИКС

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Профессор кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Савченко объяснил нежелание Мексики подавать заявку в БРИКС. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

«Напоминаю, что Мексика — это член НАФТА, это Североамериканское соглашение о свободной торговле. Туда входят США, Канада и Мексика. В рамках этого объединения идут активные процессы, оно более мягкое, чем ЕС, и более успешное. Понято, что у Мексики там определенные обязательства», — отметил политолог.

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По его мнению, США не поддерживают возможное участие страны в деятельности международной организации.