Накануне Сонн высказал точку зрения о том, что в свое время СССР освободил Литву от нацистов всего лишь для того, чтобы навязать прибалтам «репрессивное сталинское правление». После этих слов Сатановский отметил, что ФРГ превратилась в «четвертый рейх», который, как «был, так и остался нашим врагом».

«Можете назвать это объединение не Свободным миром, как они себя обожают скромно называть, а Всемирным Рейхом, и поверьте — вы не ошибетесь», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что в Москве делать вид, якобы ничего не происходит, не получится. По его мнению, слишком жестко и дерзко Запад показывает свое превосходство над всем остальным миром.

Сатановский заключил, что Сонн «вконец одурел». Политолог уверен, что дипломат из Германии позволяет себе такие высказывания, так как чувствует собственную безнаказанность.