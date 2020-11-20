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    20 ноября 2020, 11:33

    Политолог Сатановский заявил, что ФРГ по сей день остается «нашим врагом»

    Полина Петрова

    Политолог Евгений Сатановский в ответ на высказывание немецкого посла Маттиаса Сонна об СССР заявил, что Германия по сей день остается врагом России, пишет infox.ru.
    Политолог Сатановский заявил, что ФРГ по сей день остается «нашим врагом»

    Накануне Сонн высказал точку зрения о том, что в свое время СССР освободил Литву от нацистов всего лишь для того, чтобы навязать прибалтам «репрессивное сталинское правление». После этих слов Сатановский отметил, что ФРГ превратилась в «четвертый рейх», который, как «был, так и остался нашим врагом».

    «Можете назвать это объединение не Свободным миром, как они себя обожают скромно называть, а Всемирным Рейхом, и поверьте — вы не ошибетесь», — подчеркнул эксперт.

    Он считает, что в Москве делать вид, якобы ничего не происходит, не получится. По его мнению, слишком жестко и дерзко Запад показывает свое превосходство над всем остальным миром.

    Сатановский заключил, что Сонн «вконец одурел». Политолог уверен, что дипломат из Германии позволяет себе такие высказывания, так как чувствует собственную безнаказанность.