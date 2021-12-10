Политолог Сатановский: Украина провоцирует столкновение России и США

Политолог Евгений Сатановский считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать столкновение России и США. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Он уточнил, что США не пойдут на этот шаг, но Зеленский этого не понимает. Сатановский уверен, что власти Штатов не считают Украину союзником и воевать за них не будут.

«Эти вещи ясны всем, кроме Зеленского. Он не очень понимает, в каком мире живет, и поэтому он пытается спровоцировать российско-американское столкновение исходя из того, что ему хочется остаться у власти. Но вряд ли это разумно с точки зрения американских военных, которые понимают, что такое военное столкновение Соединенных Штатов с Россией», — заключил Сатановский.