facebook_pixel
    19 января 2022, 18:00

    Политолог Сатановский прокомментировал экстренную переброску канадского спецназа на Украину

    Дарья Морозова

    Политолог Евгений Сатановский прокомментировал переброску спецназа из Канады на Украину. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Спецназ прибыл в страну для эвакуации сотрудников посольства, пишут в зарубежных СМИ.

    «У канадцев теперь, после взятия талибами* Кабула, неизлечимый афганский синдром. Тогда еще ладно: душевнобольные люди с глубокой травмой, что с них взять?» — считает Сатановский.

    По его мнению такое решение необоснованно.

    *«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.