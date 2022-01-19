Политолог Сатановский прокомментировал экстренную переброску канадского спецназа на Украину

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал переброску спецназа из Канады на Украину. Об этом сообщило РИА ФАН.

Спецназ прибыл в страну для эвакуации сотрудников посольства, пишут в зарубежных СМИ.

«У канадцев теперь, после взятия талибами* Кабула, неизлечимый афганский синдром. Тогда еще ладно: душевнобольные люди с глубокой травмой, что с них взять?» — считает Сатановский.

По его мнению такое решение необоснованно.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.