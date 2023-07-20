Мир 20 июля 2023, 01:28 Политолог Сариев заявил, что Киргизия не опасается западных санкций Политолог Сариев назвал бессмысленными санкции Запада в отношении Киргизии

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Американские санкции против Киргизии не имеют особого смысла. Таким мнением поделился независимый киргизский политолог Марс Сариев. Об этом сообщило ИА НСН.

Несмотря на это, отметил специалист, Запад может попытаться дестабилизировать ситуацию в стране. Есть вероятность того, что эти страны попытаются надавить на Киргизию не только с помощью санкций.

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«Тревожная ситуация еще связана с тем, что в Узбекистане сейчас базируется английская ЧВК под предлогом противодействия афганскому экстремизму. Думаю, Центральная Азия под прицелом», — заявил политолог.