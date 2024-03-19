Мир 19 марта 2024, 11:48 Политолог Сардарян: в оценке внутренней жизни РФ Евросоюз использует «методичку» от США

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Россия не должна обращать внимание на оценки, которые пытается выставлять Евросоюз. В этом вопросе ЕС руководствуется «методичкой», полученной от США. Такое мнение высказал политолог Генри Сардарян в беседе с радиостанцией Sputnik.

Он призвать перестать признавать бутафорские организации Европейского союза.

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«Мы должны, я думаю, занять абсолютно четкую позицию в отношении европейского пространства: мы готовы общаться с теми национальными государствами, которые будут с нами выстраивать добрососедские, нормальные отношения», — отметил эксперт.

По его словам, руководящие органы ЕС не имеют морального права учить РФ чему-либо.