Мир 05 марта 2024, 17:41 Политолог Сардарян: утечки разговоров немецких военных не могут происходить регулярно

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У утечки беседы немецких офицеров о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту есть свои причины. В армии такое не может происходить каждый месяц, сообщил политолог Генри Сардарян в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, подобные утечки скорее являются внутриполитической борьбой, в которой замешаны вооруженные силы Германии. Они не могут происходить регулярно, поскольку становятся предметом разбирательств на правительственном уровне.

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«Я уже не знаю, какая это по счету утечка из бундесвера после начала специальной военной операции: то в социальных сетях, то их пресса стабильно утечки публикует. И правительство ФРГ их то опровергает, то вынуждено соглашаться», — отметил Сардарян.