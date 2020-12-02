Политолог: Санду ведет Молдавию к расколу

По данным телеканала «Царьград», Самонкин заявил, что молдавский лидер повторяет те же ошибки, что и власти Украины. По его словам, именно такая политика привела к гражданской войне на Донбассе.

«Все проблемы Киева начались с того, что украинские лидеры пытались усидеть на двух стульях, и сегодня такой же политики, к сожалению, придерживается избранный президент Молдавии», — считает политолог.