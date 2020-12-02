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    02 декабря 2020, 20:29

    Политолог: Санду ведет Молдавию к расколу

    Дарья Морозова

    Политолог Юрий Самонкин считает, что президент Молдавии Майя Санду приведет страну к расколу. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным телеканала «Царьград», Самонкин заявил, что молдавский лидер повторяет те же ошибки, что и власти Украины. По его словам, именно такая политика привела к гражданской войне на Донбассе.

    «Все проблемы Киева начались с того, что украинские лидеры пытались усидеть на двух стульях, и сегодня такой же политики, к сожалению, придерживается избранный президент Молдавии», — считает политолог.