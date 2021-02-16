Политолог: самолеты НАТО над Крымом будут сбивать

Военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что Россия будет сбивать самолеты НАТО, если те начнут летать над Крымом. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».

По данным сайта «Утро.ру», Кедми рассказал, что летать над территорией Крыма самолетам НАТО предложили на Украине.

«Один недоумок на Украине сказал: „А почему бы самолетам НАТО не летать над Крымом и Симферополем? Это же украинская территория“. Пожалуйста. Первый же самолет НАТО, который залетит в воздушное пространство Крыма, будет сбит», — заявил он.

Также политолог уверен, что Америка не станет оказывать поддержку Украине. По его данным, нынешний президент штатов Джо Байден придерживается иного курса, чем Дональд Трамп, поэтому он не станет воевать ни с Ираном, ни с Китаем, а также не будет поддерживать Грузию, Украину и Молдавию.

Ранее политолог, журналист Юрий Светов объяснил, почему Украина и страны Прибалтики боятся русского языка и целенаправленно борются с ним. Как он считает, эти страны, получив независимость, стали строить национальное государство с опорой на свои языки.