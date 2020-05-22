Политолог: Саакашвили запустили в украинскую политику под внешним давлением

Политолог напомнил, что по сути Саакашвили является международным преступником. По словам Ганжары, сначала политик развел в Одесской области беспрецедентную коррупционную деятельность, а затем начал конфликтовать с представителями политической элиты Украины, в частности с тогдашним президентом страны Петром Порошенко. Все закончилось изгнанием Саакашвили.

«Сейчас снова Саакашвили запущен — стопроцентно под внешним давлением — возможно, в обмен на какие-то блага для Киева, поэтому однозначно можно сделать прогноз, что никаких успешных реформ он на Украине не проведет», — выразил уверенность политолог.