Политолог Рудницкая объяснила, почему антироссийские санкции ЕС невыгодны для обеих сторон

Продление Евросоюзом санкций против России невыгодно для обеих сторон и может привести к мировому дисбалансу. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала кандидат политических наук Анастасия Рудницкая.

«У нас многие сферы подвязаны в глобальную систему мирового перераспределения сфер занятости. Поэтому здесь стоит опасаться. Есть определенный взаимообмен. И тотальная изоляция друг от друга, усиление санкционных мер может привести к очень серьезному мировому дисбалансу, потому что экономика стран не самостоятельна на все сто процентов. Поэтому сейчас самым важным будет сохранять дипломатические каналы, уметь договариваться, уметь слушать, слышать друг друга», — сказала эксперт.

Ранее в ходе саммита в Брюсселе лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России. Кроме того, как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, участники призвали Россию «приступить к выполнению Минских соглашений».