Политолог Рубинский прокомментировал президентские выборы во Франции

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский спрогнозировал итоги президентских выборов во Франции. По его словам, ныне действующий президент Эммануэль Макрон имеет наибольшие шансы быть переизбранным на новый срок, написал сайт NEWS.ru.

Он отметил, что Макрона, скорее всего, выберут во втором туре, куда пройдет также и Ле Пен. Несмотря на опросы, которые говорят о преимуществе главы государства, отставание Ле Пен за последние года заметно сократилось.

«Разрыв между ними в первом туре может быть где-то пять процентных пунктов. Во втором туре пять лет назад он (Макрон. — ред.) опередил Ле Пен вдвое, сейчас между ними разрыв где-то 4-5 п. п., что, конечно, делает прогноз условным», — сообщил Рубинский.

Остальные 12 кандидатов в президенты имеют разные показатели и вряд ли смогут побороться за победу на выборах, заключил эксперт.