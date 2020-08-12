Политолог: Россия допустила стратегическую ошибку с Украиной в 2014 году

По его мнению, России следовало брать под контроль не только Крым, но и остальную часть страны «до Приднестровья».

«Раньше я говорил, что начальству виднее, что так надо было. А сегодня я могу говорить, что это, наверное, была стратегическая ошибка», — заключил Сатановский.