Политолог: Россия допустила стратегическую ошибку с Украиной в 2014 году
Политолог Евгений Сатановский считает, что Россия совершила стратегическую ошибку во время переворота на Украине в 2014 году. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
По его мнению, России следовало брать под контроль не только Крым, но и остальную часть страны «до Приднестровья».
«Раньше я говорил, что начальству виднее, что так надо было. А сегодня я могу говорить, что это, наверное, была стратегическая ошибка», — заключил Сатановский.