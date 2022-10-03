Политолог Романов объяснил, зачем Японии мирный договор с Россией | 360°

Мир 03 октября 2022, 18:51 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Романов объяснил, зачем Японии мирный договор с Россией

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Япония готова заключить мирный договор с Россией, но на определенных условиях — речь идет о курильском вопросе. Об этом в разговоре с РИА ФАН сказал политический аналитик Роман Романов.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении заключить мирный договор с Россией. По словам Романова, каждый премьер Японии время от времени поднимает вопрос Курильской гряды.

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«То есть, традиционно там возникают кризисы необходимости каким-либо образом наконец решить „курильский вопрос“, и традиционно все это сводится к предложению заключить с Российской Федерацией мирный договор, но, естественно, на неких условиях Японии. А генеральные условия — это, как минимум, получить два острова южной Курильской гряды. В данном случае, скорее всего, они будут пытаться продвигать ровно те же самые тезисы, но теперь будут создавать некую широкую платформу для торга», — сказал эксперт.

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