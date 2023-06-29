Мир 29 июня 2023, 18:02 Политолог Рогулев заявил, что Байдену могут объявить импичмент только в случае его недееспособности

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев прокомментировал слухи о том, что американский лидер Джо Байден использует во время сна аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Политолог порассуждал, могут ли ему объявить импичмент. Об этом написал RT.

По словам эксперта, такое решение может быть принято только ввиду недееспособности американского президента. Конституция США на этот случай имеет особую поправку.

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По американским законам, в должность президента сразу же вступит вице-президент, добавил Рогулев.