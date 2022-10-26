Политолог Рогулев прокомментировал выделение США денег для северо-востока Сирии | 360°

Мир 26 октября 2022, 15:36 Политолог Рогулев прокомментировал выделение США денег для северо-востока Сирии Политолог Рогулев: США желают сохранить за собой плацдарм Сирии

Читать 360tv в

Соединенные Штаты выделили северо-востоку Сирии, а также некоторым районам на востоке Алеппо 12 миллионов долларов с целью «сохранить за собой плацдарм Сирии». Об этом RT рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

По словам политолога, таким образом США хотят укрепить свое положение в стране.

Реклама

«Их сейчас все критикуют, что они уходят, ослабевают, что на них не надо обращать внимания. Они хотят укрепить свое положение», — добавил он.

Реклама

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США заявил о выделении 12 миллионов долларов северо-восточному региону Сирии на «обеспечение стабильности».